В СБУ заявили, что блокировка "ВКонтакте" затруднит работу ведомства

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети "ВКонтакте" повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.
"Мы много провели работы, чтобы проанализировать, нужно ли это делать (закрывать доступ — ред.), поскольку это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ", — сказала в Киеве в среду Лапутина в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.