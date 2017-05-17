В СБУ заявили, что блокировка "ВКонтакте" затруднит работу ведомства

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Юлия Лапутина признала, что запрет на доступ к социальной сети "ВКонтакте" повлияет на работу спецслужбы, так как СБУ лишится доступа к важному источнику информации.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

"Мы много провели работы, чтобы проанализировать, нужно ли это делать (закрывать доступ — ред.), поскольку это открытый источник информации, который даже нам дает возможность выявлять определенные факты преступной деятельности. И сейчас это закроется, и мы не будем иметь доступ", — сказала в Киеве в среду Лапутина в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ.