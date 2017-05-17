СМИ узнали о планах демократов финансировать создание оппозиции Трампу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Демократы США планируют потратить 1 миллион долларов на кампанию по формированию оппозиции американскому президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
"Мы просим их (демократов на местах) вовлекать местных жителей не просто во всю эту неразбериху вокруг Трампа, но показывать наше видение будущего страны", — приводит телеканал слова заместителя председателя комитета Кейта Эллисона.
"После избрания Дональда Трампа наблюдался всплеск активизма и энергии, и нам необходимо привести это в движение", — цитирует издание Hill заявление председателя DNC Томаса Переса. Эллисон добавил, что летняя кампания станет "отправной точкой" процесса преобразования движения сопротивления в более широкое политическое движение, пишет газета.