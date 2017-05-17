СМИ узнали о планах демократов финансировать создание оппозиции Трампу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Демократы США планируют потратить 1 миллион долларов на кампанию по формированию оппозиции американскому президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.

Как сообщается, Национальный комитет Демократической партии (Democratic National Committee, DNC) в начале июня в рамках кампании "Лето сопротивления" (Resistance Summer) намеревается провести ряд встреч и ралли по всей стране с целью привлечь голоса избирателей.

"Мы просим их (демократов на местах) вовлекать местных жителей не просто во всю эту неразбериху вокруг Трампа, но показывать наше видение будущего страны", — приводит телеканал слова заместителя председателя комитета Кейта Эллисона.

По информации телеканала, данная кампания представляет собой первый четкий план по расширению демократического движения с момента назначения Томаса Переса председателем DNC.

"После избрания Дональда Трампа наблюдался всплеск активизма и энергии, и нам необходимо привести это в движение", — цитирует издание Hill заявление председателя DNC Томаса Переса. Эллисон добавил, что летняя кампания станет "отправной точкой" процесса преобразования движения сопротивления в более широкое политическое движение, пишет газета.