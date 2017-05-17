В СБУ признали, что не могут полностью закрыть доступ к российским соцсетям

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Власти Украины не смогу полностью закрыть доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", пользователи при желании смогут обойти запреты, заявил в среду руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Ранее Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

"Мы понимаем, что полностью закрыть (доступ к соцсетям — ред.) нельзя, но уменьшая этот круг, мы уменьшаем для себя угрозу", — сказал Петров в ходе круглого стола, посвященного введению санкций против РФ. Он утверждает, что через эти соцсети распространяется "российская пропаганда"

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Решение о новых санкциях вызвало критику как со стороны интернет-ассоциаций, так и со стороны общественности. На данный момент 40 петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины. Кроме этого, украинские интернет-компании и провайдеры не подготовились к такому решению и не знают, каким образом его выполнять.