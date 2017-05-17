Киев не обсуждал с бизнесом санкции против РФ ради "элемента неожиданности"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Власти Украины не обсуждали расширение списка санкций в отношении с РФ с украинским бизнесом и обществом, чтобы сохранить "элемент неожиданности" и не позволить избежать санкций тем компаниям, против которых они вводились, заявил в среду руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Валентин Петров.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

"Возможно, есть некоторая коммуникативная недоработка государства, с одной стороны. С другой стороны, если бы информация о готовящихся санкциях была официально озвучена госорганами, было бы больше времени подготовиться тем компаниям, против которых мы вводим санкции. Все-таки должен быть элемент неожиданности, чтобы не перевести активы, внести изменения в хозяйственную деятельность компаний", — сказал Петров в ходе круглого стола в Киеве, посвященного расширению санкций против РФ.

По его словам, введение санкций обусловлено в первую очередь необходимостью избежать угрозы национальной безопасности. "Мы предполагаем, что российское программное обеспечение, прежде всего, предоставляет возможность потенциального несанкционированного доступа к информации, возможность нанесения вреда целостности, доступности и полноте информации", — добавил Петров.

Он также заявил, что Украина в условиях конфликта в Донбассе "не может себе позволить" финансировать Россию "особенно за деньги госбюджета, который ежегодно тратит до миллиарда гривен (около 38 миллионов долларов) на закупку российского программного обеспечения".

Решение о новых санкциях вызвало критику как со стороны интернет-ассоциаций, так и со стороны общественности. На данный момент 40 петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины Петра Порошенко. Кроме этого, украинские интернет-компании и провайдеры не подготовились к такому решению и не знают, каким образом его выполнять.