ЕС должен поддерживать нормальный диалог с Россией, заявил посол Испании

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мадрид выступает за продолжение диалога ЕС и России даже в условиях украинского кризиса, Брюсселю важно поддерживать нормальные добрососедские отношения с Москвой, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

"Еще с самого начала кризиса по Крыму и кризиса на востоке Украины мы говорили, что дверь для диалога должна постоянно оставаться открытой. Эта наша позиция актуальна и сейчас. Россия — большая европейская страна и в целом важная страна на международной арене, член Совбеза ООН. И в этом смысле для нас совершенно необходимо поддерживать нормальные добрососедские отношения между Россией и ЕС", — заявил посол журналистам в среду.

По его словам, Испания "озвучивает эту позицию" как внутри Евросоюза, "так и всегда" на двустороннем уровне с Москвой.

"Эту рекомендацию мы сделали и в ходе визита высокого представителя ЕС (по внешней политике Федерики Могерини) в Россию несколько недель назад. И в этом же русле будет проходить визит нашего министра (иностранных дел Альфонсо) Дастиса", — добавил дипломат.