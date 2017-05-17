Бывший участник операции в Донбассе бросил гранату в кафе на западе Украины

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Демобилизованный участник военной операции в Донбассе бросил боевую гранату в кафе в одном из сел Закарпатской области Украины, ранен местный житель, сообщается в среду на сайте губернатора Геннадия Москаля.

"В ночь на среду в селе Косовская Поляна (Раховский район Закарпатской области) произошел криминальный инцидент с применением огнестрельного оружия. После полуночи в местном баре засиделись трое местных жителей, между которыми вспыхнула ссора. Одного из мужчин, который был пьян и вел себя не совсем адекватно, выгнали из бара. Через несколько минут он вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара. В результате взрыва тяжелые травмы получил 26-летний мужчина", — говорится в сообщении.

По данным губернатора, пострадавший доставлен в районную больницу, ему делают операцию раненому

Москаль добавил, что бросившего гранату задержали по "горячим следам", им оказался 45-летний житель Косовской Поляны, участник военной операции в Донбассе, который был мобилизован в вооруженные силы Украины летом 2015 года. В зоне боевых действий он провел девять месяцев, а в прошлом году демобилизовался и вернулся домой. Это не первый инцидент с применением оружия, в котором фигурирует задержанный.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.