Интернет-ассоциация Украины о блокировке сайтов: она технически невозможна

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Технически блокировка российских сайтов на Украине возможна только через год после соответствующего решения, однако полностью сделать это невозможно, заявил в среду член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев.

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

"Технически это возможно через год после принятия политического решения. Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал Тульев на пресс-конференции.

Он отметил, что когда украинские провайдеры создавали свои сети, они не рассчитывали на то, что в украинском интернет-пространстве введут ограничительные меры. Поэтому провайдеры закупали более дешевое оборудование, не рассчитывая на ограничение доступа. В то же время, по его словам, чтобы внедрить ограничительные меры, мелким провайдерам понадобится несколько дней, а крупным — до нескольких лет. Также Тульев прогнозирует, что блокировка сайтов может привести к увеличению тарифов на интернет-услуги, которые на Украине сейчас самые низкие в мире.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ президента был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.