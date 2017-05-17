Интернет-ассоциация Украины о блокировке сайтов: она технически невозможна

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Технически блокировка российских сайтов на Украине возможна только через год после соответствующего решения, однако полностью сделать это невозможно, заявил в среду член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев.
"Технически это возможно через год после принятия политического решения. Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал Тульев на пресс-конференции.
Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ президента был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.