ИГ* взяла ответственность за нападение на офис телекомпании в Афганистана

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на офис государственной телерадиокомпании Афганистана на востоке страны, передает агентство Рейтер.
Представитель губернатора провинции Атаулла Хогиани ранее подтвердил информацию о нападении, отметив, что нападавших было четверо. Агентство Пажвак сообщило, что все нападавшие ликвидированы. В ходе нападения, по данным агентства, погиб один мирный житель, 17 получили ранения.
Телеканал Tolo News сообщал о 24 пострадавших.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.