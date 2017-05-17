ИГ* взяла ответственность за нападение на офис телекомпании в Афганистана

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на офис государственной телерадиокомпании Афганистана на востоке страны, передает агентство Рейтер.

Нападение произошло в среду утром в Джелалабаде — административном центре провинции Нангархар. Сообщалось, что группа вооруженных людей проникла в офис телерадиокомпании Афганистана, после чего они вступили в перестрелку с силовиками.

Представитель губернатора провинции Атаулла Хогиани ранее подтвердил информацию о нападении, отметив, что нападавших было четверо. Агентство Пажвак сообщило, что все нападавшие ликвидированы. В ходе нападения, по данным агентства, погиб один мирный житель, 17 получили ранения.

Телеканал Tolo News сообщал о 24 пострадавших.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.