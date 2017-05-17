Миньоны и "мамочка" Меркель: Charlie Hebdo нарисовал карикатуры на Макрона

ПАРИЖ, 17 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем номере серию карикатур на нового президента Франции Эммануэля Макрона, на одной из них он со своей супругой изображен в виде героев мультфильма про миньонов.

Миньоны — непутевые желтые существа из мультфильма, у которых навязчивая идея служить самой гадкой личности в мире.

На картинке нарисовано желтое одноглазое существо в строгом костюме, в котором явно угадывается сам Макрон, поднявший руку в приветствии. Рядом с ним стоит второй миньон, наряженный в голубую юбочку, с распущенными белокурыми волосами и широкой улыбкой — аллюзия на супругу президента Брижит. Надпись над карикатурой: "Как им сопротивляться?"

На другом рисунке Макрон изображен в виде музыкального плеера, от которого тянутся наушники в виде головы Брижит. "Конец эпохи mp3, начало эпохи EM1 (Эммануэль Макрон)", — такая подпись сопровождает карикатуру.

В начале недели разработчики аудиоформата mp3 официально объявили о том, что патенты на него больше недействительны. Это означает символическую смерть расширения, которое являлось стандартом для цифровых музыкальных устройств в течение последних 20 лет.

Еще одна горячая тема последних дней — масштабные кибератаки, прокатившиеся по всему миру — также нашла отражение в карикатурах про Макрона в новом выпуске Charlie Hebdo. На этом рисунке новый лидер Франции представлен в образе киборга. "Уф! Макрон перезагружен корректно", — гласит надпись под рисунком.

Не остался без внимания и первый зарубежный визит нового французского президента — поездка в Германию, которая состоялась в минувший понедельник.

"Слушайся мамочку, иначе будет а-та-та!", — говорит изображенная канцлер ФРГ Ангела Меркель покрасневшему Макрону, держа его за ухо. Французский лидер, изображен в коротких штанишках и спрятавшим руки за спину.

Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность в воскресенье, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

Своим вниманием художники издания "почтили" также и покинувшего пост президента Франции. Так, на одном из рисунков запечатлена сцена прощания Франсуа Олланда и Макрона в резиденции главы государства — Елисейском дворце. Новый президент, которого считали протеже Олланда, провожает своего предшественника словами "Адье, открыватель талантов".

Еще один портрет экс-президента сопровождает надпись "Олланд — обычный гражданин: безработный". На следующей карикатуре бывший лидер страны изображен исполняющим лихой трюк на мотороллере. "Делать что угодно, чтобы привлечь к себе внимание", — написано рядом.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.