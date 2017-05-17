ЕС ждет от Украины пояснений по решению о блокировке российских сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Евросоюз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию в связи с блокированием в стране ряда российских онлайн-сервисов, сообщили украинскому интернет-изданию "Европейская правда" в представительстве ЕС.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию", — сказал руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас.

По данным издания, ожидается, что ЕС представит официальную оценку или реакцию на санкционное решение после получения детальной информации.

Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой ряда онлайн-сервисов и соцсетей на территории Украины.