Правительство Японии не комментирует слухи о помолвке принцессы

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии не будет комментировать слухи о помолвке принцессы Мако со своим однокурсником до официального объявления от Управления императорского двора, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Управление императорского двора сообщило, что это (сообщения о помолвке принцессы Мако, дочери принца Акисино — младшего брата наследного принца – ред.) не является официальным объявлением. В настоящий момент мы намерены тихо дождаться официального объявления", — сказал спикер.

Накануне в СМИ появились сообщения о возможной помолвке принцессы со своим однокурсником, который в настоящее время работает в юридической фирме. Избранник принцессы Кэй Комуро любит море, а также увлекается кулинарией.

Принцесса Мако – старшая дочь принца Акисино, который в списке наследников престола занимает второе место после своего брата принца Нарухито. Она не имеет никаких шансов на престол, как и все женщины императорской семьи, так как по закону Хризантемовый трон передается только по мужской линии. Также по закону после замужества она перестанет считаться членом императорской семьи.