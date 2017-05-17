Счета не будет: в ЕС не готовы назвать стоимость Brexit для Британии

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Стоимость Brexit для Лондона на данный момент подсчитать невозможно, она будет зависеть от договоренностей с Великобританией и от сроков ее выхода из Евросоюза, заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.
Он отметил, что не намерен сам "назначать цифру".
"Мы будем работать, как этого хочет Евросовет, чтобы спокойно прийти с Великобританией к соглашению по взятым на себя обязательствам. Наказания и счета за выход не будет", — заявил переговорщик.
Барнье подчеркнул, что ЕС в составе 28 стран взял финансовые обязательства на текущий период, выполняет их вместе и вместе пользуется их выгодами.
Великобритания, согласно правилам, изложенным в статье 50 Лиссабонского договора, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, спустя два года после официального уведомления о планах выйти из Евросоюза.