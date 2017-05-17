Нетаньяху и Трамп не обсуждали передачу России данных, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ночь на среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, предполагаемая передача Вашингтоном российской стороне секретных данных не обсуждалась, сообщает газета "Йедиот ахронот".

По информации источника издания, лидеры "обсудили предстоящий визит Трампа в Израиль, однако не говорили о сообщениях, согласно которым Трамп передал России разведывательную информацию, полученную от Израиля".

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы разгласил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым секретную информацию, которая была получена от Израиля.

Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и Италию, а также саммит НАТО в Брюсселе и саммит "большой семерки" на Сицилии.