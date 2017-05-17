Нетаньяху и Трамп не обсуждали передачу России данных, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ночь на среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, предполагаемая передача Вашингтоном российской стороне секретных данных не обсуждалась, сообщает газета "Йедиот ахронот".
Ранее ряд американских СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы разгласил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым секретную информацию, которая была получена от Израиля.
Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и Италию, а также саммит НАТО в Брюсселе и саммит "большой семерки" на Сицилии.