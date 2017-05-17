В Сочи проходит встреча Путина и Джентилони

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что оценивает российско-итальянские отношения как успешные и даже отличные.

"Я чрезвычайно рад возможности встретиться с вами и обсудить как вопросы, которые касаются отношений между Россией и Италией, которые я лично оцениваю как чрезвычайно успешные, я бы даже сказал отличные, так и вопросы весьма деликатного свойства, которые касаются международных отношений", — сказал Джентилони.

Он отметил, что за последние несколько месяцев отмечается существенный рост динамики торгово-экономических отношений России и Италии.