В НАТО объяснили, почему блокировка сайтов на Украине не угроза демократии

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. НАТО считает блокировку российских сайтов на Украине вопросом национальной безопасности, а не свободы слова, сообщил украинскому интернет-изданию "Европейская правда" представитель альянса.

Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой ряда онлайн-сервисов и соцсетей на территории Украины

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — сообщили изданию в НАТО.

Также сообщается, что представитель альянса напомнил, что НАТО сотрудничает с Украиной в процессе ее реформирования, в том числе в сфере демократии, верховенства права и прав человека.

"Свобода слова охватывается этим диалогом. Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", — заявили в НАТО.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Также глава государства запретил доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.