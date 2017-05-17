МВД Ирана не будет публиковать промежуточные результаты выборов президента

Девушка после голосования на выборах в Иране. Архивное фото

Девушка после голосования на выборах в Иране. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирана не будет объявлять итоги промежуточного подсчета голосов на выборах президента Ирана 19 мая, об этом заявил глава ведомства Абдолреза Рахмани Фазли.

При этом Фазли не смог назвать точного времени объявления окончательных итогов выборов, но пообещал это сделать как можно скорее.

"В этот раз, в отличие от предыдущих (выборов президента Ирана — ред.), будет объявлен окончательный результат выборов президента Республики, промежуточные результаты объявляться не будут", — заявил глава МВД, чье сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, прежняя практика объявления приводила к домыслам и спекуляциям, основанным на сильных скачках промежуточных результатов по мере подсчета голосов в той или иной провинции, где кандидаты пользуются разной поддержкой.

Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.