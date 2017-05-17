МВД Ирана не будет публиковать промежуточные результаты выборов президента

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирана не будет объявлять итоги промежуточного подсчета голосов на выборах президента Ирана 19 мая, об этом заявил глава ведомства Абдолреза Рахмани Фазли.
"В этот раз, в отличие от предыдущих (выборов президента Ирана — ред.), будет объявлен окончательный результат выборов президента Республики, промежуточные результаты объявляться не будут", — заявил глава МВД, чье сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По его словам, прежняя практика объявления приводила к домыслам и спекуляциям, основанным на сильных скачках промежуточных результатов по мере подсчета голосов в той или иной провинции, где кандидаты пользуются разной поддержкой.
Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.