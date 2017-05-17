Mail.Ru разослала украинским пользователям инструкции по обходу блокировки

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы без проблем получите доступ не только к запрещенным сайтам, но и обойдете много региональных ограничений со стороны иностранных интернет-сервисов", – говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям Mail.Ru.

В частности, компания посоветовала пользоваться для входа в ресурсы использовать: прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.