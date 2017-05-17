В прокуратуре Штутгарта подтвердили, что расследуют дело главы Volkswagen

БЕРЛИН, 17 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура немецкого Штутгарта подтвердила начало расследования в отношении руководителя концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера, который подозревается в манипуляциях на рынке ценных бумаг в связи с "дизельным скандалом".

"Генпрокурора Штутгарта подтверждает сообщения СМИ о том, что уже с февраля 2017 года начато расследование в отношении нынешних членов правления Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) Маттиаса Мюллера и Ханса-Дитера Пётча, а также в отношении бывшего члена правления, профессора, доктора Мартина Винтеркорна. Поводом для этого послужило заявление Федерального финансового надзора (BaFin) летом 2016 года", — говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством в среду.

Ранее об открытии уголовного дела в отношении Мюллера сообщило издание Wirtschaftswoche. Речь идет о деятельности Мюллера на посту главы правления компании Porsche, которая входит в концерн Volkswagen. Мюллер вступил в должность президента и председателя правления Porsche AG в 2010 году. Расследование также ведется в отношении главы наблюдательного совета Volkswagen Дитера Пётча и бывшего председателя правления VW Мартина Винтеркорна.

Автоконцерн Volkswagen в сентябре 2015 года был обвинен в США в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Расследование в отношении Volkswagen ведут профильные ведомства в ряде стран Европы и Азии.

В 2016 году прокуратура Брауншвайга начала расследование по делу о манипулировании на рынке ценных бумаг со стороны бывшего генерального директора концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Речь идет о нарушении закона об операциях с ценными бумагами, точнее 38-го параграфа закона, где говорится об обязанности своевременно информировать рынок и держателей ценных бумаг о ситуации, которая может повлиять на стоимость акций. В ситуации с "дизельным скандалом", по версии прокуроров, информирование рынка со стороны правления Volkswagen было затянуто, что является нарушением этого параграфа. В качестве меры наказания за это правонарушение предусмотрено до пяти лет заключения или штраф. Винтеркорн отрицает все предъявленные обвинения.

В марте 2017 года прокуратура Мюнхена провела обыски по делу Audi в офисе главы Volkswagen Мюллера и изъяла ряд документов. Следствие по делу Audi идет по факту продажи на американском рынке с 2009 по 2015 годы почти 80 тысяч автомобилей, которые были оборудованы шестилитровыми двигателями V6, разработанными Audi AG. По данным прокуратуры, есть подозрения, что эти автомобили были оборудованы техническими устройствами для манипуляции данными о выхлопах, чтобы они соответствовали американским стандартам, покупатели не были проинформированы об этом. По информации таблоида BILD, в причастности к так называемому "дизельному скандалу" подозреваются 47 сотрудников концерна, среди них Мюллер, который с 2015 года является главой наблюдательного совета Audi AG.