Human Rights Watch требует у Порошенко отменить запрет российских сайтов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от президента Украины Петра Порошенко немедленно отменить блокировку в стране российских сайтов, говорится в заявлении организации.

"Это очередной пример того, с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни ", — заявила исследователь Human Rights Watch по Украине Таня Купер.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

Директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила Human Rights Watch, что правительство четко не обосновало необходимость такой широкой блокировки. По ее словам, претворение указа в жизнь будет трудным без внесения соответствующих изменений в законодательство. В настоящий момент только суд вправе приказать интернет-провайдерам предпринять меры против конкретного сайта.