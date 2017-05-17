Human Rights Watch требует у Порошенко отменить запрет российских сайтов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от президента Украины Петра Порошенко немедленно отменить блокировку в стране российских сайтов, говорится в заявлении организации.
Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.
Директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк сообщила Human Rights Watch, что правительство четко не обосновало необходимость такой широкой блокировки. По ее словам, претворение указа в жизнь будет трудным без внесения соответствующих изменений в законодательство. В настоящий момент только суд вправе приказать интернет-провайдерам предпринять меры против конкретного сайта.