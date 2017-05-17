В Афганистане ликвидировали двух напавших на офис телерадиокомпании

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Силы безопасности ликвидировали двоих из четырех вооруженных людей, атаковавших офис государственной телерадиокомпании Афганистана на востоке страны, еще один задержан, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Нападение произошло в среду в районе 10.00 по местному времени (8.30 мск) в Джелалабаде — административном центре провинции Нангархар. Сообщалось, что группа вооруженных людей проникла в офис телерадиокомпании Афганистана. Также телеканал Tolo News сообщил о взрыве, раздавшемся рядом с местом нападения.

Представитель губернатора провинции Атаулла Хогиани сообщил, что нападавших было четверо, двое из них ликвидированы, один задержан, последний продолжает оказывать сопротивление. Телеканал, ссылаясь на главу местного департамента здравоохранения, сообщает о 24 пострадавших, доставленных в больницу после нападения.