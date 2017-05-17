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В мире

Годовщина госпереворота: в Таиланде усиливают меры безопасности

11:3117.05.2017
(обновлено: 11:42 17.05.2017)
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© AP Photo / Sakchai LalitТайские полицеские. Архивное фотоТайские полицеские. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Власти Таиланда усиливают меры безопасности в городах в связи с третьей годовщиной государственного переворота, в результате которого к власти в стране пришло нынешнее правительство.

Опасения властей связаны, в частности, со взрывом, произошедшим в понедельник в историческом центре Бангкока, и возможными новыми акциями подобного рода, пишет в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Бомба или взрыв газовой трубы?

Последствия взрывов в Таиланде. Архивное фото
© REUTERS / Surapan Boonthanom
В Таиланде задержали подозреваемого в подготовке взрыва в гипермаркете
Взрыв небольшой мощности, прогремевший у здания Национального театра Таиланда в Бангкоке вечером в понедельник и легко ранивший двух человек, все еще остается загадкой для следствия. Тем не менее, таиландские силовики предполагают связь между этим взрывом и наступающей в четверг третьей годовщиной военного переворота.

Первоначально полицейские, осматривавшие место происшествия у Национального театра на главной площади Бангкока Санам Луанг, сообщали, что вечером в понедельник там взорвалась самодельная бомба малой мощности, сделанная из обрезка пластиковой трубы, начиненного взрывчаткой.

Однако проведенная поздно вечером в понедельник предварительная экспертиза показала полное отсутствие следов взрывчатки и продуктов горения на оставшихся от куска трубы осколках и на месте взрыва. При этом полицейские эксперты обратили внимание на развороченную пластиковую трубу, одну из нескольких труб, поддерживающих большой щит с картой площади Санам Луанг. По заявлению экспертов, сделанному поздно вечером в понедельник и подтвержденному на следующий день на брифинге в Доме правительства премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча, взрыв произошел в другой трубе, соседней с трубой-опорой щита, из-за избыточного давления газа. Взрыв разворотил находившуюся рядом пластиковую трубу-опору, и ее осколками были ранены две женщины на автобусной остановке в нескольких метрах от места взрыва.

Следователи на месте взрыва в Хуахине, Таиланд. Архивное фото
© AFP 2017 / Munir Uz Zaman
Число раненных при взрыве на юге Таиланда увеличилось до 61
Однако во вторник вечером неожиданно прозвучало заявление одного из следователей, ведущих дело, что в 15 метрах от места происшествия была найдена электронная плата, которая могла быть часовым механизмом бомбы, что указывает не на случайный взрыв трубы, в которой подскочило давление, а на самодельное взрывное устройство. В среду об этом же сказал журналистам вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван, заявивший, что если у Национально театра взорвалась бомба, то этот взрыв, скорее всего, был организован "злоумышленниками, желающими накалить обстановку и посеять хаос" в преддверии третьей годовщины прихода к власти в стране военного правительства в результате государственного переворота. Военные взяли власть в стране, сначала объявив военное положение на всей ее территории 18 мая 2014 года, а затем, через два дня, объявив гражданское правительство низложенным.

"Эти злоумышленники представляют интересы антиправительственных групп, но сами эти группы немногочисленны, они состоят из двух-трех человек", — заявил вице-премьер.

В связи с вероятностью того, что взрыв мог быть умышленным актом со стороны антиправительственных групп, власти усиливают режим безопасности в Бангкоке и других крупных городах Таиланда, заявил Вонгсуван.

Результаты подробного химического анализа материала с места взрыва станут известны в четверг, сообщила в среду газета Nation со ссылкой на Институт судебной экспертизы при Главном управлении национальной полиции Таиланда. До получения этих данных не будет полной ясности в вопросе, был ли взрыв у театра техническим недоразумением или осознанным и подготовленным актом устрашения, пишет издание.

Ростуризм и внутренняя политика Таиланда

Страны мира. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ростуризм предупредил о высокой террористической угрозе в Таиланде и Тунисе
В понедельник Ростуризм опубликовал предупреждение гражданам России, отправляющимся в Таиланд в качестве туристов, о повышенной опасности этой страны для россиян, против которых якобы возможны акты устрашения и террора, подготовленные агентами действующих в Таиланде исламских террористических организаций из числа персонала таиландских туристических фирм и гостиниц, принимающих российских туристов.

Взрыв в Бангкоке у Национального театра никто из таиландских комментаторов и официальных лиц не увязывал с исламскими боевиками, действующими по большей части на "крайнем юге" Таиланда, вдали от туристических зон, в провинциях Паттани, Ялла и Наративат, граничащих с Малайзией.

Исламские боевые сепаратистские группы, требующие отделения мусульманских провинций "крайнего юга" от преимущественно буддийского Таиланда, участвуют в вооруженном противостоянии с силами безопасности страны с 2004 года. Противостояние, в ходе которого почти ежедневно происходят взрывы самодельных бомб, обстрелы и перестрелки, за редким исключением ограничено территорией провинций Паттани, Ялла, Наративат и частью территории провинции Сонгкла, расположенных в сотнях километров от туристических зон провинций Пханга и Пхукет и более чем в тысяче километров от Паттайи, Районга и острова Чанг, где отдыхают российские туристы.

За все время конфликта боевики не совершили ни одной акции, направленной против граждан РФ.

Также почти за 13 лет конфликта на "крайнем юге" Таиланда не было ни одного случая соучастия сотрудников туристических компаний или гостиничных служащих в подготовке или проведении акций боевиков.

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