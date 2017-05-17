Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали в убежище

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Персонал Донецкой фильтровальной станции из-за продолжающихся обстрелов не может покинуть территорию объекта и эвакуирован в убежище, сообщили журналистам в среду в Минобороны самопровозглашенной ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"По данным представителя СЦКК (Совместного центра контроля и координации за прекращением огня — ред.) ДНР, из-за продолжающихся обстрелов территории республики в настоящее время обслуживающий персонал Донецкой фильтровальной станции заблокирован обстрелом ВСУ на объекте", — сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что персонал станции находятся в убежище, "но опасность для их жизни и здоровья сохраняется".

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.