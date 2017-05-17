Южная Корея может вернуть США недавно установленную THAAD, заявили в Сеуле

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея может вернуть США недавно установленную американскую систему заатмосферного перехвата ракет THAAD, если будут выявлены нарушения внутренних юридических процедур, об этом в радиоинтервью сказал глава фракции от правящей Демократической партии Ву Вон Сик.

"Мы должны изучить эти вопросы, в том числе возможность отправить обратно THAAD, если выяснится, что не были пройдены внутренние юридические процедуры", сказал депутат.

Он подчеркнул, что развертывание системы требует одобрения парламента, что не было сделано при прежней администрации.

Избранный президентом Мун Чжэ Ин еще во время предвыборной кампании заявлял о том, что выступает против установки системы.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены на месте дислокации в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.

Затем президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD. На это минобороны Южной Кореи ответило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, так как в соответствии с соглашением о статусе сил, правительство Южной Кореи предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США несут бремя по размещению и поддержанию системы THAAD.