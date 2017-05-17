Политолог рассказал, смогут ли СМИ спровоцировать импичмент Трампа

11:0317.05.2017
(обновлено: 11:09 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сомневается, что отдельные публикации СМИ, направленные против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, на текущий момент могут стать толчком к началу процедуры импичмента.
Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает. За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. В Белом доме назвали публикацию лживой.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми
По мнению эксперта, имеющихся публикаций для отстранения президента "явно мало". "Нужна критическая масса, которая была бы создана вокруг Трампа, — а судя по всему, так именно и происходит, — прежде чем процедура импичмента может быть запущена", — отметил в разговоре с РИА Новости Гарбузов.
Он также пояснил, что сама процедура импичмента является довольно длительным процессом. "Для нее от самого начала, когда за дело берется палата представителей, до голосования в сенате, который ставит во всей этой истории точку, проходит, как правило, год, а то и больше. Все должно развиться, если это пойдет по такому сценарию. Я не думаю, что эта отдельная публикация, что Трамп просил директора ФБР приостановить какие-то следственные действия, станет в данный момент толчком к началу процедуры импичмента", — поделился своим мнением Гарбузов.
Говоря о возможной поддержке этой идеи в Конгрессе, он подчеркнул, что хотя в сенате и палате представителей большинство принадлежит Республиканской партии, к которым относится сам Трамп, на этот счет "не стоит обольщаться, потому что республиканцы расколоты". По его словам, "кто-то настороженно относится к Трампу, кто-то более или менее терпимо", так что если "дело дойдет до такого сценария", то значительная часть однопартийцев нынешнего президента США может импичмент и поддержать.
Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.
Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
© AFP 2017 / Nicholas KammДональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.
Дональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.
© AFP 2017 / Jim WatsonВ белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.
В белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.
Затем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.
© REUTERS / Carlos BarriaНа праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.
На праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolСМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.
СМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.
Церемонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.
© AP Photo / John MinchilloРядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.
Рядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.
© REUTERS / Rick WilkingЦеремонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.
Церемонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.
© REUTERS / Rick WilkingЗатем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
Затем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
На церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.
© REUTERS / Rob Carr/PoolЗатем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.
Затем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.
Свою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.
© REUTERS / Kevin LamarqueОн заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.
Он заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.
© REUTERS / Carlos BarriaЗатем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.
Затем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.
© AP Photo / Carolyn KasterОн также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".
Он также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolПо словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.
По словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.
© REUTERS / Shannon StapletonПрезидент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.
Президент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.
© REUTERS / Carlos BarriaВ своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.
В своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.
© AP Photo / Andrew HarnikГоворя о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.
Говоря о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.
Трамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.
© REUTERS / Carlos BarriaВашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.
Вашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.
© AP Photo / Matt RourkeИнаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.
Инаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.
Он завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".
© AP Photo / Matt RourkeЗатем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".
Затем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".
© AP Photo / Jose Luis MaganaПосле этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.
После этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.
По разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.
На церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.
© AP Photo / John MinchilloТкже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
Ткже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
© REUTERS / Lucy NicholsonПосле подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
В честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.
После церемонии участники торжества направились на торжественный обед.