Политолог рассказал, смогут ли СМИ спровоцировать импичмент Трампа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сомневается, что отдельные публикации СМИ, направленные против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, на текущий момент могут стать толчком к началу процедуры импичмента.

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает. За день до этой публикации издание Washington Post рассказало, что Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. В Белом доме назвали публикацию лживой.

По мнению эксперта, имеющихся публикаций для отстранения президента "явно мало". "Нужна критическая масса, которая была бы создана вокруг Трампа, — а судя по всему, так именно и происходит, — прежде чем процедура импичмента может быть запущена", — отметил в разговоре с РИА Новости Гарбузов.

Он также пояснил, что сама процедура импичмента является довольно длительным процессом. "Для нее от самого начала, когда за дело берется палата представителей, до голосования в сенате, который ставит во всей этой истории точку, проходит, как правило, год, а то и больше. Все должно развиться, если это пойдет по такому сценарию. Я не думаю, что эта отдельная публикация, что Трамп просил директора ФБР приостановить какие-то следственные действия, станет в данный момент толчком к началу процедуры импичмента", — поделился своим мнением Гарбузов.

Говоря о возможной поддержке этой идеи в Конгрессе, он подчеркнул, что хотя в сенате и палате представителей большинство принадлежит Республиканской партии, к которым относится сам Трамп, на этот счет "не стоит обольщаться, потому что республиканцы расколоты". По его словам, "кто-то настороженно относится к Трампу, кто-то более или менее терпимо", так что если "дело дойдет до такого сценария", то значительная часть однопартийцев нынешнего президента США может импичмент и поддержать.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России