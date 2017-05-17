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В мире

"Попали" на миллиард: Киев оценил затраты на блокировку российских сайтов

Сюжет:
Расширение украинских санкций против России (89)
10:5317.05.2017
(обновлено: 11:06 17.05.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНоутбук. Архивное фотоНоутбук. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Киеве оценили стоимость блокировки российских сайтов. По словам главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, на это потребуется около миллиарда долларов, а сама процедура может занять несколько лет.

Зачем Киеву блокировать российские соцсети?
Результаты
Зачем Киеву блокировать российские соцсети?

  • 37.9%

    Чтобы ограничить доступ к информации

  • 28.2%

    Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами

  • 33.9%

    Чтобы досадить Москве
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Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru.

В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что крупнейшие провайдеры уже начали "первый этап блокирования" российских сайтов, попавших под санкции. По словам чиновника, "другим (провайдерам — ред,) также не рекомендуется долго медлить и активно участвовать" в блокировке ресурсов.

Сколько придется заплатить Украине

Александр Федиенко рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что реализация президентского указа потребует больших затрат.

Офис компании Яндекс в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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"Яндекс" назвал главного пострадавшего от украинских санкций
"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.

По словам Федиенко, у Киева есть технические возможности заблокировать российские интернет-ресурсы, однако вместе с "санкционными" сайтами, украинцы потеряют доступ и к другим.

"Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе", — пояснил председатель Интернет-ассоциации Украины.

Пользователь за ноутбуком. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Не скажется на бизнесе: российские сайты продолжат работать на Украине
При этом ранее Федиенко заявил, что украинские операторы технически не готовы реализовать указ Порошенко.

"Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам", — сказал он агентству УНИАН.

Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко рассказал о неэффективности санкций против интернет-ресурсов. Он напомнил, что блокировку можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

Реакция украинцев

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков прокомментировал запрет на работу российских сайтов на Украине
Решение Порошенко вызвало возмущение у рядовых украинцев. На сайте президента Украины зарегистрировано уже сорок петиций с призывами отменить санкции.

Одна из петиций, которая получила название "Отменить блокирование "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также mail.ru" уже набрала несколько сотен голосов. Под другими обращениями украинцы подписываются менее активно.

"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни ", — говорится в одной из петиций.

Авторы обращений заявили, что решение Киева негативно скажется на жителях страны.

"Очень многие украинцы пользуются данной поисковой системой, которая для большинства жителей нашего государства является единственной альтернативой другим поисковым системам. Потеря доступа к Яндексу, а также к таким сервисам как Яндекс.Музыка, Яндекс.Расписания, Яндекс.Карты, Кинопоиск окажет крайне негативное влияние на каждого из нас", — говорится в другом документе.

Президент Украины обязан рассмотреть петиции, которые в течение трех месяцев поддержат минимум 25 тысяч человек. После этого глава государства может внести соответствующие законопроекты в Верховную раду.

ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости
В соцсетях пригрозили Порошенко "третьим Майданом" за запрет "ВКонтакте"
Кроме того, вечером во вторник в Харькове прошла акция протеста против блокировки "ВКонтакте". На улицы города вышли пользователи, владельцы и администраторы групп в соцсети.

"Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — заявил администратор одного из харьковских пабликов Дмитрий Чубенко городскому порталу "057.ua".

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
В администрации Порошенко заявляют о DDOS-атаке на его сайт
По данным сайта, харьковчане планируют провести новые митинги в предстоящие выходные.

Российские компании предупреждали Киев о том, что главными пострадавшими от санкций станут сами украинцы.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — заявили, например, в "Яндексе".

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