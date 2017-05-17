В США объяснили, почему неудачные ракетные пуски являются успехом для КНДР

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Неудачные ракетные пуски КНДР являются успехом для Пхеньяна, поскольку приближают страну к возможности создания ракеты, способной нести ядерную боеголовку, считает глава Тихоокеанского командования США Гарри Харрис.

"Совмещение ядерных боеголовок с технологией баллистики в руках такого капризного лидера, как Ким Чен Ына, является рецептом катастрофы", — отметил Харрис, выступая в Токио после встречи с руководством Японии, на которой, по его словам, в центре внимания находилась тема ядерной программы КНДР и ее ракеты.

"Ким Чен ЫН не боится публично потерпеть неудачу, и любое испытание, которое он проводит, является успехом, поскольку на шаг приближает страну к способности доставить оснащенную ядерной боеголовкой ракету в любую точку мира", — заявил Харрис, чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Испытание ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.