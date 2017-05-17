В ДРК из тюрьмы сбежали около 50 заключенных и популярный проповедник

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Порядка 50 заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы Демократической Республики Конго города Киншаса, передает агентство Рейтер.

Как сообщил представитель правительства, в среду утром сторонники одного из заключенных — лидера местного религиозного культа Не Муанды Нсеми — совершили атаку на тюрьму. В результате ему удалось бежать. Очевидцы рассказали, что слышали стрельбу в районе тюрьмы Makala, а позже увидели заключенных на улицах.

Также сообщается, что солдаты останавливали молодых людей неподалеку от дома Не Муанды Нсеми для допроса, некоторые из них были задержаны. По словам министра юстиции страны, помимо проповедника ни один другой знаменитый заключенный бежать не смог.

Не Муанда Нсеми был задержан в марте после ряда кровопролитных столкновений между сторонниками его движения и правоохранителями. Его религиозный культ Bundu dia Kongo, привлекший множество последователей, преследует цель возродить Королевство Конго, существовавшее на протяжении нескольких веков в устье одноименной реки.