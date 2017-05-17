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В мире

МВД Украины заявило, что в убийстве Шеремета найден "российский след"

Сюжет:
Убийство журналиста Павла Шеремета (200)
10:2917.05.2017
(обновлено: 10:31 17.05.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого. Архивное фотоВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян утверждает, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Следователи допросили три тысячи свидетелей по делу об убийстве Шеремета
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие не исключает версию политического убийства, заказ на которое якобы поступил из России.

"Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", — сказал Троян в интервью украинской программе "Левый берег".

Он также отметил, что в случае, если эта версия подтвердится, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста. Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета, хотя должна была сделать это с самого начала.

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Кадры с места гибели журналиста Павла Шеремета при взрыве автомобиля в Киеве

"То, что с начала расследования дела полиция и СБУ не синхронизировали свои действия, значительно затрудняло ход дела", — отметил замминистра.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
СМИ сообщили о слежке экс-сотрудника СБУ за собеседниками Шеремета
МИД РФ ранее заявлял, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след". В Москве отмечали, что это далеко не первая трагическая гибель журналиста на Украине, а также журналистов, погибших в зоне конфликта на юго-востоке страны, и рассчитывали на объективное и тщательное расследование этих преступлений.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

Председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок ранее называл "большой глупостью" заявления о якобы "белорусском следе", который также рассматривался.

Акция памяти Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПочтить память Шеремета в центр Киева пришли его коллеги, земляки из Белоруссии, а также неравнодушные граждане.Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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Почтить память Шеремета в центр Киева пришли его коллеги, земляки из Белоруссии, а также неравнодушные граждане.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ Генпрокуратуре Украины квалифицировали гибель журналиста как убийство. Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам немедленно расследовать преступление.Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В Генпрокуратуре Украины квалифицировали гибель журналиста как убийство. Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранительным органам немедленно расследовать преступление.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиевляне несут цветы и свечи на месте гибели Павла Шеремета.Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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Киевляне несут цветы и свечи на месте гибели Павла Шеремета.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИзвестный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля. По данным полиции, причиной взрыва стало заложенное в автомобиль взрывное устройство.Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля. По данным полиции, причиной взрыва стало заложенное в автомобиль взрывное устройство.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве.Акция памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖенщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета.Женщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Женщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве.Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПо информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве.Участники акции памяти журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве.
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