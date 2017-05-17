МВД Украины заявило, что в убийстве Шеремета найден "российский след"

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян утверждает, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие не исключает версию политического убийства, заказ на которое якобы поступил из России.

"Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", — сказал Троян в интервью украинской программе "Левый берег".

Он также отметил, что в случае, если эта версия подтвердится, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста. Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета, хотя должна была сделать это с самого начала.

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"То, что с начала расследования дела полиция и СБУ не синхронизировали свои действия, значительно затрудняло ход дела", — отметил замминистра.

МИД РФ ранее заявлял, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след". В Москве отмечали, что это далеко не первая трагическая гибель журналиста на Украине, а также журналистов, погибших в зоне конфликта на юго-востоке страны, и рассчитывали на объективное и тщательное расследование этих преступлений.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

Председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок ранее называл "большой глупостью" заявления о якобы "белорусском следе", который также рассматривался.