Россия готова к диалогу с США по всей палитре кибербезопасности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва готова к диалогу с Вашингтоном по всем вопросам глобальной кибербезопасности, однако оппозиция нынешнего президента США Дональда Трампа мешает ему сформировать команду для начала практического взаимодействия, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Об этом заявил наш президент (Владимир Путин) в Пекине. В частности, он отметил, что мы американцам уже предложили целую палитру соглашений, включая предотвращение инцидентов в информационной сфере, так давайте разговаривать и сотрудничать", — сказал Крутских.

По его словам, российская сторона предложила американским партнерам свою программу, и сотрудничество возможно, "если от США поступят конструктивные предложения, если они будут готовы к равноправному диалогу".

"Это же то, что предлагает наш президент: конструктивный равноправный разговор. Давайте серьезно обсуждать эту тему, любые конкретные предложения, их масса: от глобальной конвенции по борьбе с киберпреступностью — ее проект уже дважды был презентован Москвой, до выработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. Если американцы позитивно откликнутся хотя бы на любую тему, мы готовы обсуждать, чем глубже и шире, тем лучше. У российской стороны есть мобилизованная команда, есть профессионалы и есть идеология этого разговора. Но нет только одного – готовности наших партнеров из США вступить в практический диалог", — отметил спецпредставитель президента.

"Мы все слышим, что у них команды нет. Оппозиция Трампу как раз мешает создать ему такую переговорную команду. Естественно все наши предложения остаются на столе. Потому что все эти атаки мирового криминала, мирового терроризма, актуальны. Поэтому нам нужно объединение усилий. Нам нужен совместный план действий, нам нужно сверить часы. А Трампу это не дают сделать его противники", — сказал Крутских.