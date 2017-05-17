Финляндия не планирует вступать в НАТО, сообщил посол

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Финляндия не планирует вступать в НАТО, несмотря на партнерские отношения с альянсом, сообщил журналистам в среду чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Ранее, в ходе визита в Свердловскую область, посол заявил, что его страна не чувствует со стороны России какой-либо угрозы.

"Наша политика такова, что у нас партнерские отношения с НАТО, но Финляндия не является членом альянса. Мы, конечно, считаем, что у нас, как у суверенного государства, есть право самим определять свою внешнюю политику. И в нашей внешней политике нет планов вступить в НАТО", — сказал посол.

Визит посла Финляндии в Свердловскую область проходит с 16 по 19 мая. В программе визита – встречи с руководителями региона, заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, посещение промышленных предприятий и Уральского федерального университета, проведение бизнес-форума. В состав делегации вошли представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике.