Предложение Финляндии по встрече Путина и Трампа остается в силе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Предложение о проведении встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которое ранее было сделано Финляндией, остается в силе, сообщил журналистам в среду чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Ранее о готовности организовать встречу Трампа и Путина заявляла премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Путин 30 марта заявил, что был бы рад принять участие в саммите Арктического совета в Финляндии, где могла бы пройти его встреча с Трампом, отметив, что встреча может состояться и на полях G20 в июле в Германии.

"Предложение остается в силе. Но это зависит от самих двух президентов – Путина и Трампа", — сказал посол.

Визит посла Финляндии в Свердловскую область проходит с 16 по 19 мая. В программе визита – встречи с руководителями региона, заседание рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, посещение промышленных предприятий и Уральского федерального университета, проведение бизнес-форума. В состав делегации вошли представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике.