Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Киев не рассматривает путь силового возвращения "территорий Луганска и Донецка" под свой контроль, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

При этом он выразил уверенность, что неподконтрольные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти.

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков в Донбассе. Он призывал военных "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток" и подчеркивал, что "главное — не проскочить границу".

Ранее глава МВД Арсен Аваков также заявлял, что украинские силовики должны быть готовы к "возвращению" неподконтрольных Киеву территорий. В феврале он заявлял о наличии у киевских властей "конкретного плана" по возвращению Донбасса. В то же время министр уверял, что "возвращение" Донбасса должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.

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