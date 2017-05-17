Киев отказался от идеи вернуть Донецк и Луганск силой

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Киев не рассматривает путь силового возвращения "территорий Луганска и Донецка" под свой контроль, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.
При этом он выразил уверенность, что неподконтрольные территории Донбасса вернутся под контроль украинской власти.
Ранее глава МВД Арсен Аваков также заявлял, что украинские силовики должны быть готовы к "возвращению" неподконтрольных Киеву территорий. В феврале он заявлял о наличии у киевских властей "конкретного плана" по возвращению Донбасса. В то же время министр уверял, что "возвращение" Донбасса должно быть обеспечено дипломатическим, а не военным путем.
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