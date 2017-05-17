СМИ: Ярош подтвердил, что его охранник стрелял в таксиста

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Лидер партии "ДИЯ" (действие), депутат Верховной Рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош подтвердил, что его охранник Михаил Навроцкий стрелял в таксиста, но заявил, что оказывать давления не следствие и суд не будет, передает в среду украинское интернет-издание LB.ua.

На днях два таксиста получили огнестрельные ранения в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области из-за отказа ответить на националистское приветствие "Слава Украине!", одним из участников конфликта оказался личный телохранитель Яроша, сообщили местные СМИ.

Ярош заявил, что не собирается оправдывать Навроцкого, но призвал с пониманием отнестись к инциденту.

"Конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой день рождения, он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание. Давить на следствие и суд, кричать о "предательстве" и "политических преследованиях добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонняя", — отметил он.

* Запрещено в России.