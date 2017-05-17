В ЛНР при обстреле со стороны украинских силовиков ранен ополченец

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (121)

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в Народной милиции заявили о трех обстрелах за минувшие сутки со стороны ВСУ.

"По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Сокольники ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР", — заявили в пресс-службе.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся из минометов калибра 82 миллиметра, БМП-2 и автоматического гранатомета станкового с направления Кряковка.