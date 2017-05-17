В МВД Украины заявили о первом этапе блокирования российских сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк утверждает, что крупнейшие украинские провайдеры уже начали "первый этап блокирования" российских сайтов, попавших под санкции Киева.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

"Крупнейшие украинские провайдеры уже начали первый этап блокирования доступа", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook, не уточнив, что имеется ввиду под "первым этапом блокирования". Он также отметил, что "другим (провайдерам — ред,) также не рекомендуется долго медлить и активно участвовать".

Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.