В МВД Украины заявили о первом этапе блокирования российских сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк утверждает, что крупнейшие украинские провайдеры уже начали "первый этап блокирования" российских сайтов, попавших под санкции Киева.
37.7%Чтобы ограничить доступ к информации
28.2%Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами
34.1%Чтобы досадить Москве
Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.
"Крупнейшие украинские провайдеры уже начали первый этап блокирования доступа", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook, не уточнив, что имеется ввиду под "первым этапом блокирования". Он также отметил, что "другим (провайдерам — ред,) также не рекомендуется долго медлить и активно участвовать".
Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко заявил, что в ближайшее время реализовать решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". А совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.