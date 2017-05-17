Китай разместил ракетные установки на спорном рифе в Южно-Китайском море

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море, чтобы препятствовать подходу вьетнамских подводных лодок, сообщает агентство Рейтер.

Власти КНР заявили, что пусковые установки на Юншудао (Fiery Cross Reef) носят исключительно оборонительный характер и страна вправе "делать все, что захочет, на своей территории", сообщает агентство.

По информации агентства, США раскритиковали действия КНР, назвав их военизацией морских форпостов.

Риф Юншудао в Южно-Китайском море находится под управлением Китая, однако права на него заявляют также Вьетнам, Филиппины и Тайвань.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.