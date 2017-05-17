В пригороде Луганска мужчина подорвался на взрывном устройстве

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (119)

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Шестнадцатого мая в районе населенного пункта Зеленая Роща подорвался на неустановленном взрывном устройстве мужчина 1947 г.р.", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу Луганска.