В США обвиняемую в вымогательстве россиянку проверят на полиграфе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд Манхэттена разрешил проверить на полиграфе гражданку России Светлану Захарову, обвиняемую в вымогательстве у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, сообщает газета New York Daily News.

По информации издания, судья Чарльз Соломон выдал разрешение следователям посетить тюрьму Райкерс, где находится Захарова, чтобы провести допрос с применением полиграфа. По словам адвоката Захаровой Джозефа Мюррея, данная проверка поможет правоохранительным органам убедиться в том, "действительно ли они могут производить арест".

Захарова была задержана в Нью-Йорке после возвращения из России. Ее обвиняли по ряду статей, включая вымогательство и подделку документов, повлекшую значительный материальный ущерб.

По обвинению в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера Захаровой первоначально грозило до 10 лет тюрьмы. Сама Захарова обвиняла Спитцера в насилии над ней.