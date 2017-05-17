В Китае выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти китайской провинции Шаньси сообщили о новом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9.

Как сообщает агентство Синьхуа , это первый в 2017 году выявленный в провинции случай инфицирования человека этим вирусом.

Заболевшей оказалась 66-летняя женщина из города Датун. В настоящий момент она находится в больнице, ее состояние описывается как тяжелое, но стабильное. Также отмечается, что у людей, имевших с ней контакт, никаких признаков заболевания не выявлено.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года. Согласно данным госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, жертвами птичьего гриппа H7N9 на территории Китая за зиму (декабрь-февраль) стали 160 человек, всего заразились 458 человек. По итогам марта жертвами данного вируса стали 47 человек.