СМИ: первый президент Украины Кравчук перенес сложную операцию на сердце

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце, сообщает украинское интернет-издание "Гордон" со ссылкой на источник в окружении бывшего главы государства.

Отмечается, что во время операции, которая проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве, Кравчуку поставили четыре стента.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", – сообщил собеседник издания.

По информации источника издания, Кравчук сейчас чувствует себя нормально.

Кравчук был первым президентом Украины в 1991 — 1994 годах, сейчас ему 83 года, в последние годы регулярно появлялся в СМИ и комментировал события на Украине.