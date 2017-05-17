СМИ: Сингапур приобретет две подлодки у Германии

БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Сингапур приобретет две подводные лодки германского производства в дополнение к двум ранее заказанным субмаринам, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.
Газета также пишет со ссылкой на Bloomberg News, что глава сингапурских ВМС адмирал Лай Чун Ханг призвал распространить кодекс поведения при незапланированных встречах в море, подписанный многими странами АТР, включая Китай, Россию и США, на действия подводных лодок.
"К 2030 году в нашем (азиатском) мелководье будут работать до 250 подводных лодок разных стран, и это в дополнение к надводным кораблям. С моей точки зрения, такая обстановка чревата подводными инцидентами", — заявил адмирал, слова которого цитирует агентство Bloomberg.
Тем не менее, добиться согласия стран, подписавших кодекс, на передачу другим странам информации о местонахождении субмарин, которая предполагается кодексом, будет сложно, отмечает Bangkok Post.