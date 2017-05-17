СМИ: Сингапур приобретет две подлодки у Германии

БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Сингапур приобретет две подводные лодки германского производства в дополнение к двум ранее заказанным субмаринам, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

По данным издания, закупка новых дизельных субмарин Type 218SG запланирована в ходе выполнения планов военно-морских сил города-государства по замене устаревших подводных лодок. Сингапурские военные считают обновление парка субмарин необходимым в условиях, когда военно-морские силы стран Азиатско-Тихоокеанского региона интенсивно развивают свои подводные флоты, отмечает издание.

Газета также пишет со ссылкой на Bloomberg News, что глава сингапурских ВМС адмирал Лай Чун Ханг призвал распространить кодекс поведения при незапланированных встречах в море, подписанный многими странами АТР, включая Китай, Россию и США, на действия подводных лодок.

"К 2030 году в нашем (азиатском) мелководье будут работать до 250 подводных лодок разных стран, и это в дополнение к надводным кораблям. С моей точки зрения, такая обстановка чревата подводными инцидентами", — заявил адмирал, слова которого цитирует агентство Bloomberg.

Тем не менее, добиться согласия стран, подписавших кодекс, на передачу другим странам информации о местонахождении субмарин, которая предполагается кодексом, будет сложно, отмечает Bangkok Post.