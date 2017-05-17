В Венесуэле число задержанных за протесты превысило 2,3 тысячи человек

МЕХИКО, 17 мая – РИА Новости. Общее количество задержанных с начала массовых акций протеста в Венесуэле составляет свыше 2,3 тысячи человек, сообщил во вторник глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"2 371 человек были взяты под стражу за протесты с 1 апреля 2017 года, 730 из них продолжают оставаться задержанными", – написал Ромеро в своем микроблоге в Twitter.

В конце апреля эта же НПО оценивала число задержанных примерно в 1,6 тысячи человек.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.