В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Самый дорогой в мире участок земли был продан на правительственном аукционе Гонконга за рекордные 3 миллиарда долларов.

Газета "South China Morning Post" сообщает, что участок расположен в самом центре Гонконга, где цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в мире. При этом предложенная крупнейшей компанией недвижимости Henderson Land цена оказалась выше прогнозов экспертов, которые оценивали участок в сумму от 2 до 2,8 миллиардов долларов.

В аукционе вместе с Henderson Land участвовали еще восемь компаний, в том числе и с материкового Китая.

Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка, компания Henderson планирует снести ее и построить к 2022 году новое "знаковое" здание.