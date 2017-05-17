Пентагон пообещал Турции помощь в борьбе с "Рабочей партией Курдистана"

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ышик во вторник обсудили в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Пентагона.
Также отмечается, что стороны обсудили кризис в Сирии и договорились "продолжить сотрудничать, чтобы положить конец насилию и способствовать облегчению человеческих страданий".
Группировка "Исламское государство"*, против которой США и Турция ведут борьбу в рамках единой коалиции, в пресс-релизе Пентагона не упоминается.
США оказывают военную поддержку сирийским курдам в борьбе с ИГ*. При этом Турция считает YPG (отряды народной самообороны сирийских курдов) и PYD (сирийская партия "Демократический союз"), связанными с РПК.
*Террористическая организация, запрещенная в России.