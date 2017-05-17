СМИ: весь экипаж разбившегося на Хоккайдо самолета-разведчика погиб

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Все четыре члена экипажа разбившегося в понедельник на севере Японии самолета-разведчика LR-2 погибли, сообщила телекомпания NHK.
На месте трагедии в среду утром был найден и "черный ящик", записи которого могут пролить свет на причины крушения.
LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Длина самолета составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.