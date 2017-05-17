СМИ: у ФБР потребовали предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах экс-директора ФБР Джеймса Коми и президента США Дональда Трампа.

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. Согласно публикации, экс-директор ФБР Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме.

В письме говорится, что, согласно публикации, Коми создавал подобные записки о каждом телефонном разговоре и встрече с Трампом. Отмечается, что если это действительно так, то эти записки могут вызвать вопросы в отношении того, пытался ли Трамп повлиять на ход расследования.

"Чтобы комитет мог рассмотреть этот и другие вопросы, предоставьте, не позднее 24 мая 2017 года, все записки, заметки, сводки и краткие отчеты, касающиеся или связанные с какими-либо контактами Коми и президента", — говорится в письме Чаффетса, которое опубликовал телеканал ABC News

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.