СБ ООН впервые с начала беспорядков в Венесуэле обсудит ситуацию в стране

ООН, 17 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в Венесуэле — впервые с начала протестов и беспорядков в стране, сообщили РИА Новости дипломаты в ООН.

Инициатором дискуссии, которая пройдет в формате закрытых консультаций, выступила делегация США.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.