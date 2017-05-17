Совбез ООН продолжит работу над новым подходом к КНДР

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН продолжит работу над дальнейшим подходом к урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР. Об этом сообщил председатель СБ ООН по итогам закрытых консультаций во вторник.
Во вторник вечером СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи рассмотрел ситуацию на Корейском полуострове после очередного ракетного испытания КНДР.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам в ООН, направляясь на заседание, что Вашингтон рассчитывает не только ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, но и ввести меры против стран, не соблюдающих резолюции СБ по КНДР.
Испытание ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.