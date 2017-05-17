СМИ: в сенате США поставил под сомнение достоверность записки Коми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр выразил сомнения в достоверности записки экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которой он утверждает, что президент США Дональд Трамп просил его прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Флинна. Белый дом это отрицает. Согласно публикации, экс-директор ФБР Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме, поскольку был поражен его словами.

"Я на самом деле считаю, что директор мог рассказать нам о том, что была такая просьба, но она никогда им не упоминалась. Поэтому кому-то нужно будет сделать большее, нежели просто иметь на этот счет анонимные источники, чтобы я поверил в то, что там что-то есть", — приводит издание Washington Examiner слова Берра. Он отметил, что сам может написать такую записку и зачитать ее по телефону, сказав, что это записка Коми.

Берр также отметил, что виделся с Коми за день до его увольнения. "Директор ФБР делился таким количеством информации с сенатором (демократом в комитете по разведке Марком — ред.) Уорнером и мной, как не делал никакой другой директор", — отметил Берр. По его мнению, Коми бы поделился с ним информацией о подобной просьбе, если бы это действительно произошло. Берр заявил, что в такой ситуации нужно получить документ и опубликовать его.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.