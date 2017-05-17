Полицию на мексиканском курорте отстранили от работы из-за коррупции

МЕХИКО, 17 мая – РИА Новости. Муниципальная полиция мексиканского курортного города Сиутанехо во вторник была полностью отстранена от обеспечения безопасности и разоружена из-за подозрений в коррупции, сообщил представитель группы по координации безопасности штата Герреро Роберто Альварес Эредия.

По словам Эредии, всю работу по обеспечению общественного порядка в Сиуатанехо взяли на себя подразделения армии и полиции штата. Муниципальные полицейские находятся сейчас под стражей, в их отношении будет проводиться разбирательство.

В ходе операции были задержаны порядка 60 преступников, которые были внедрены бандитскими группировками в ряды полицейских, отметил Эредия. Также внутри полицейских участков были обнаружены и задержаны 42 человека при оружии и в форме, которые, однако, не являлись сотрудниками правоохранительных органов.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

В марте этого года федеральные силы также разоружили и задержали всех полицейских города Окотлан в штате Халиско. Причиной стали подозрения в проникновении в их ряды преступных элементов.

Город Окотлан стал печально известен в марте 2015 года, когда группа бандитов совершила хорошо подготовленное нападение на патруль жандармерии Мексики. Тогда на месте были убиты 11 человек, в том числе пятеро жандармов, еще восемь получили ранения.